برهم صالح: لا مجال للتهاون في محاسبة الفاسدين والمجرمين

2020/09/19 | 13:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، أن الاصلاح واستحقاقه الوطني يتطلب توفير المناخ السياسي....

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