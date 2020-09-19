بوغدانوف وحداد يبحثان تطورات الأوضاع في سوريا

2020/09/19 | 13:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعرض المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون غرب آسيا ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع سفير سوريا لدى موسكو الدكتور رياض حداد بشكل مفص...

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