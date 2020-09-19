2020/09/19 | 13:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع تنشر نص كلمة رئيس الوزراء في المؤتمر الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع تنشر نص كلمة رئيس الوزراء في المؤتمر الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).