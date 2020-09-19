بلاسخارت أمام مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة: ’أزمة صامتة’ تواجهها النساء!

2020/09/19 | 13:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، السبت، ان العنف ضد المرأة في المنزل يمثل "ازمة صامتة" ولا بد من اقرار قانون العنف الأسري.

وقالت بلاسخارت خلال مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة وتابعه "ناس"، (19 أيلول 2020) إن "أعمال عنف مشينة ومرتبطة بالنزاعات في تاريخ العراق الحديث".

وشجبت الممثلة الأممية "العنف ضد المرأة باعتباره حدثاً شائعاً تزداد حدة الشعور به في السياق المنزلي".

ووصفت بلاسخارت "استخدام العنف في المنزل بأنه "أزمة صامتة".

ورحبت "بالجهود الجارية لمعالجة هذه المسألة من أجل ضمان سلامة وأمن جميع أفراد الأسرة".

من جهته أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، على أهمية دعم المرأة في السياسة والمجتمع من خلال فرض القانون.

وقال الكاظمي خلال كلمة له في المؤتمر الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة تابعه "ناس"، (19 أيلول 2020) إن "الحكومة قدّمت قانون العنف الأسري لكنه لا يزال في إطار الشد والجذب"، مؤكدا "نتشرف بأن نكون في موقع إنصاف المرأة".

واردف "سنعمل على تنشيط المجلس الاعلى للمرأة وسيكون برئاسة رئيس الوزراء".

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