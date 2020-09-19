2020/09/19 | 13:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر السياسي الروسي المعارض، أليكسي نافالني، صورة على إنستغرام وهو يسير على الدرج وقال إن طريقه إلى التعافي "واضح، على الرغم من طوله".

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