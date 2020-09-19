كيف أنهت قنينة دم حياة أم وجنينها بمستشفى الحمدانية في الموصل؟ | تقرير

2020/09/19 | 13:32 - المصدر: قناة التغيير

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تقصير طبي ونقص قنينة دم في مستشفى الحمدانية جنوب شرقي الموصل يُنهي حياة أم وجنينها بحسب ذويها.

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