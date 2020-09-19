حرب : قرارات لجنة “صالح ” للنظر بالتعديلات الدستورية غير ملزمة

2020/09/19 | 13:38 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اكد الخبير القانون الدستوري طارق حرب , السبت , ان اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية برهم صالح بخصوص التعديلات الدستورية غير ملزمة, مبينا ان التعديلات الدستورية لايمكن لها ان ترى النور الا في الدورة الانتخابية المقبلة.وقال حرب في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” الدستور الحالي نص على ان تكون لجنة مكونة من عدد النواب حصرا لتعديل مواد الدستور ” .وأضاف ان ” اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية برهم صالح ليست دستورية وان قرارات التعديل التي تقرها غير ملومة سوى انها ترفع الى لجنة التعديلات للاستئناس بها وبإمكان اللجنة النيابية الاخذ ببعضها ” .وأوضح حرب انه ” من المستحيل ان يصوت على التعديلات الدستورية خلال هذه الفترة لاسباب سياسية وفنية ومالية ومن الممكن ان تعرض للتصويت الشعبي العام خلال الدورة الانتخابية المقبلة ” .يذكر ان الدستور الحالي مكون من 144 مادة والذي حظي بموافقة 78% من الشعب عقب استفتاءٍ أُجري عليه في 2005، وبحسب مختصين فانه ويتضمن الكثير من المشاكل والخلافات بين المكونات وبين السلطات الاتحادية والاقاليم.



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