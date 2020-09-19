الحكيم يطالب بإنشاء بنك للنساء ويدين العنف ضد الناشطات المدنيات

2020/09/19 | 13:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب زعیم تیار الحكمة، عمار الحكیم، خلال رعایتھ لمؤتمر الثاني عشر لمناھضة العنف ضد المرأة، الیوم السبت، بإنشاء بنك للنساء بغیة توفیر القروض لھن، فیما أدان العنف ضد الناشطات المدنیات.وقال الحكیم في كلمة ألقاھا بالمؤتمر وتابعتھا ، إن “المرأة … Readmore

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