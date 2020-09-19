المالية النيابية: مجلس الوزراء لم يرسل قانون موازنة 2020 للبرلمان الى الآن

2020/09/19 | 13:48 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/حثت اللجنة المالية البرلمانية، مجلس الوزراء على إرسال قانون موازنة العام الجاري الى البرلمان للإسراع بالتصويت عليها.وذكرت اللجنة في بيان تلقى "عراقي نيوز" نسخة منه اليوم السبت، أن مجلس الوزراء لم يرسل قانون الموازنة الى الآن، فيما حثت الحكومة على الاسراع بإرسال القانون من أجل التصويت عليه من قبل البرلمان.موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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