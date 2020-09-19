الحشد الشعبي يعلن انطلاق عملية أمنية جنوب الموصل

2020/09/19 | 13:49 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى، السبت، عن انطلاق عملية أمنية جنوب الموصل.وقال قائد عمليات الحـشد الشعبي في نينوى خضير المطروحي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “قوة من اللواء 30 بالحشد الشعبي والجيش العراقي وبإسناد جوي من قبل طيران الجيش العراقي انطلقا، ظهر اليوم، بتنفيذ عملية أمنية لتطهير جنوب الموصل من فلول داعش الإرهابي”.وأضاف المطروحي، ان ” العملية ما زالت مستمرة و ابطال اللواء ٣٠ للحشد الشعبي مستمرون في تحقيق أهداف العملية بنجاح و بإشراف مباشر من آمر اللواء”.



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