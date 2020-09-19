وزارة الصحة تدعو كوادرها إلى الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية للمرضى

2020/09/19 | 13:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت وزارة الصحة تحذيرا للكوادر الطبية التي بدأت اضرابا شاملا، داعية إياهم الى الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية للمرضى وعدم الإصغاء الى الأصوات التي تدعو الى إيقاف عملهم بما يخالف القوانين العراقية النافذة.

ووعدت الوزارة خريجي الكليات الطبية والمعاهد الصحية بتسليمهم وثائق التخرج بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الاسبوع المقبل، إضافة الى تكليف الشُعَب القانونية في دوائر الصحة بإقامة دعوى ضد كل من يعتدي على الملاكات العاملة في المؤسسات الصحية.كما تعهدت الوزارة بتشكيل لجنة عليا تابعة لها تضم ممثلي نقابة الأطباء وعدد من الخبراء لمتابعة التعديلات التشريعية المقترحة على قانون تدرج ذوي المهن الطبية والقوانين الأخرى ذات الصلة لتحسين بيئة العمل الخاصة بالكوادر الطبية والصحية.

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