غياب سواريز وظهور بيانيتش.. برشلونة يُعلن قائمته لمواجهة إلتشي في خوان جامبر

2020/09/19 | 13:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، رونالد كومان، قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مساء اليوم، السبت، مباراة كأس خوان جامبر أمام إلتشي.وتقام المباراة في ملعب "كامب نو" وهي آخر المباريات التحضيرية لنادي برشلونة قبل بداية مشواره في الدوري الإسباني.وشهدت القائمة غياب متواصل للمهاجم، لويس سواريز، بينما عاد أنسو فاتي من جديد بعد تعافيه من الإصابة والحصول على التصريح الطبي بالإضافة إلى ظهور أول للوافد الجديد، ميراليم بيانيتش، وضمت التالي: حراسة المرمى: نيتو، إينياكي بينيا، أرناو تينياس.الدفاع: سيميدو، بيكيه، أروخو، لينجليه، ألبا، فيربو.الوسط: بوسكيتس، ألينيا، بيانيتش، كوتينيو، ترينكاو، روبيرتو، دي يونج.الهجوم: ميسي، ديمبلي، جريزمان، بيدري، برايثوايت، كونراد، فاتي.Mohameed

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