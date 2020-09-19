العراق: 200 ألف كيس طحين إلى لبنان

2020/09/19 | 13:53 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية اليوم السبت إرسال مساعدات غذائية بأكثر من 13 ألف طن من مادة الطحين إلى دولة لبنان عبر منفذ ميناء أم قصر الجنوبي.وذكرت الهيأة في بيان اطلعت عليه “يس عراق” أن “منفذ ميناء أم قصر الجنوبي في محافظة البصرة استقبل مساعدات غذائية مادة (الطحين) محملة على شاحنات مقدمة من العراق الى دولة لبنان الشقيقة تقدر حمولتها (13300) طن بحوالي (200) الف كيس من مادة الطحين لغرض شحنها عبر الميناء لتصل إلى وجهتها الأخيرة”.

وأضافت: “ذلك يأتي تعبيراً عن التضامن الأخوي العربي والوقوف مع دولة لبنان في ازمتها الاقتصادية والكارثة الإنسانية التي حلت بهم بعد فاجعة انفجارات ميناء بيروت”.

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