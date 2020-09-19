الشرطة تدعو المواطنين لنصب كاميرات مراقبة لحماية مناطقهم وممتلكاتهم

2020/09/19 | 14:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت مديرية الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، السبت، المواطنين وأصحاب المحال التجارية إلى نصب كاميرات المراقبة لحماية مناطقهم وممتلكاتهم.

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، "ندعو المواطنين وأصحاب المحال التجارية لنصب كاميرات المراقبة على جدران بيوتهم وفي مداخل ازقتهم ومحالهم، وإدانة وصيانة الموجود والمنصوب منها".واصافت ان الاجراء يأتي "حفاظا على أمن مناطقهم وممتلكاتهم، فضلا عن مساعدة الأجهزة الأمنية في عمليات حفظ الأمن وتتبع المجرمين، وفي الوصول إلى الجناة والسراق والارهابيين".





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