الاعلام الامني.. انطلاق عملية امنية في عدة مناطق بديالى

2020/09/19 | 14:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 16 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت خلية الإعلام الأمني، السبت، شروع قوات مشتركة في محافظة ديالى لتفتيش بعض المناطق وتطهيرها من بقايا تنظيم داعش.

وذكرت الخلية في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (19 ايلول 2020)، أنه "بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة بقايا عصابات داعش الارهابية وتدمير اوكارهم، شرعت قيادة عمليات ديالى من خلال قوات مشتركة من الفرقة الخامسة بالجيش العراقي ولواء مغاوير قيادة عمليات ديالى بمداهمة وتفتيش، زور نهر ديالى وقرى ومناطق " الدكات - ربع حبيب - ملا طيب - زور الكبيه - شيرك - تل منجل - القايه - علي سباهي - شيخ جراد".

وكان مصدر امني قد قد اعلن في وقت سابق مقتل جندي ينتمي للفرقة الخامسة من الجيش العراقي بنيران قناص داعشي في احدى القرى التابعة لناحية بني سعد في محافظة ديالى.

ا.ح

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