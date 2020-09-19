عضو بالاقتصاد النيابية: زيارة الكاظمي إلى كردستان لم تعالج الخلافات حول الإيرادات

2020/09/19 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكدت عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار، ندى شاكر، اليوم السبت، أن الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لم يتوصلا إلى أي اتفاق بشأن الإيرادات النفطية وغير النفطية، لافتة إلى أن الإجراءات الحكومية لا تزال خجولة.





وقالت شاكر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأخيرة إلى إقليم كردستان، لن تكشف ما حققته بشان الملفات العالقة بين الطرفين".





وأضافت أن "المعلومات المتوفرة حتى الآن تشير إلى عدم توصل الطرفين إلى اتفاق مشترك بشأن تسليم الإيرادات النفطية والمنافذ الحدودية والمطارات إلى خزينة الدولة".





وشددت على "ضرورة التوزيع العادل للثروات بين أبناء الشعب العراقي، واخضاع تلك ايرادات كردستان لخزينة الدولة الاتحادية".

وكان من المفترض، أن يناقش رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، خلال زيارته إلى أربيل الأسبوع الماضي، 10 أيلول، ملفات عدة من بينها الإيرادات النفطية وغير النفطية.

وقال وزير الإقليم لشؤون بغداد في حكومة إقليم كردستان خالد شواني، يوم الثلاثاء (8 ايلول 2020)، خالد شواني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك الكثير من الملفات والمواضيع العالقة التي تحتاج إلى وقت ومباحثات طويلة، وبالتالي فأن تكرار الزيارات والوفود وتشكيل اللجان لا يعني أبداً فشل المفاوضات بين الجانبين".

وأضاف أن "المواضيع بين الطرفين معقدة، فيما يخص النفط والغاز وحصة الإقليم في الموازنة وموضوع ديوان الإقليم في ذمة الشركات، وموضوع المعابر الحدودية وكيفية إدارتها، وهذه تحتاج إلى تفاصيل وجزئيات، وهذا ما سيتم بحثه من خلال اللجان الفرعية التي ستناقش كل صغيرة وكبيرة تمهيداً لاتفاق شامل ودائم مع بغداد يمهد لمرحلة جديدة".

وبين أن "حكومة الإقليم لديها الاستعداد الكامل للتعاون وتقديم كافة التسهيلات لجميع ماتطلبه بغداد من أرقام ووثائق ومتعلقات بجميع الملفات".

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