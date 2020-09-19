بينهم لاعب من الشرطة.. أبرز المرشحين لاختيارهم نجوما بالجولة الرابعة في دوري أبطال آسيا

2020/09/19 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

تواصلت منافسات دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة الغرب، من خلال إقامة مباريات الجولة الرابعة يومي الخميس والجمعة، فيما دخل لاعب فريق الشرطة العراقي مازن فياض التصويت بحسب موقع الاتحاد الآسيوي.

ويقوم موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتقديم أفضل النجوم الذين برزوا هذا الأسبوع من أجل المنافسة على جائزة لاعب تويوتا للأسبوع، حيث يمكن من خلاله للقراء تحديد اللاعب الأفضل برأيهم عبر التصويت من خلال الموقع الالكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتم اختيار اللاعبين المرشحين بحسب الإحصائيات التي تم تسجيلها من خلال شركة أوبتا للإحصائيات، ويستمر التصويت لغاية يوم الاثنين 21 أيلول عند الساعة العاشرة صباحا بتوقيت بغداد المحلي.

المرشح الأول هذا الأسبوع هو مهاجم نادي السد القطري بغداد بونجاح، الذي سجل هدفين في المباراة التي تغلب فيها الفريق على العين الإماراتي 4-0، ونجح بونجاح هداف البطولة عام 2018 في صنع هدف ليجمع 3 نقاط لغاية بعد ظهر اليوم السبت.

وبرز في هذه الجولة أيضاً الأسترالي براد جونز حارس مرمى نادي النصر السعودي، والذي كان أيضاً مرشحاً في الجولة الثالثة، بعدما قدم مستوى مميز للمباراة الثانية على التوالي.

فقد حافظ جونز على نظافة شباكه للمباراة الثانية على التوالي، وقام بعمل 8 تصديات، ليحصل على 31 نقطة.

وتضم قائمة المرشحين لاعب الهلال أمير كردي، الذي لعب في مركز الظهير الأيمن مكان محمد البريك الذي يغيب عن الفريق بسبب إصابته بفايروس كوفيد-19، وقدم كردي مستوى مميز للمباراة الثانية على التوالي أمام باختاكور، وكانت نسبة دقة تمريرات كردي 96.7% وصنع فرصتين لزملائه، وقطع الكرة 4 مرات، ليجمع 21 نقطة.

وكان المرشح الرابع لاعب آخر من السد هو أكرم عفيف أفضل لاعب في آسيا عام 2019، حيث سجل هدف في مرمى العين، وصنع 3 فرص لزملائه ومرر 33 تمريرة ناجحة، وكسب 5 مخالفات، ليجمع 3 نقاط.

وتتضمن قائمة المرشحين مازن فياض لاعب الشرطة العراقي الذي حصل على 14 نقطة، وحسن كادش الظهير الأيمن لنادي التعاون نقطة واحدة، وبرز أيضاً لاعب الشارقة خالد باوزير بـ 23 نقطة ومهاجم الدحيل المعز علي بنقطة واحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بينهم لاعب من الشرطة.. أبرز المرشحين لاختيارهم نجوما بالجولة الرابعة في دوري أبطال آسيا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بينهم لاعب من الشرطة.. أبرز المرشحين لاختيارهم نجوما بالجولة الرابعة في دوري أبطال آسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).