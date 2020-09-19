صالح يدعو لإقرار قانون الناجيات الايزيديات المرسل من رئاسة الجمهورية/موسع

2020/09/19 | 14:00 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، الى إقرار قانون الناجيات الايزيديات المرسل من رئاسة الجمهورية.وقال صالح في كلمته خلال حضوره المؤتمر السنوي لمناهضة العنف ضد المرأة، انه "يجب متابعة تنفيذ القوانين المتعلقة بحقوق المرأة، ومواصلة التشريعات في هذا الصدد"، داعياً الى "استكمال إقرار تشريع قانون الناجيات الايزيديات المرسل من رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب، وتوسيعه ليشمل الشرائح الأخرى".وشدد صالح "على ضرورة العمل لإعادة هيبة الدولة وفرض القانون على الصعد كافة، مبينا ان تحقيق الإصلاحات يتطلب توفير المناخ السياسي المساند وهو أمر لا يمكن تحقيقه من دون إرادة سياسية جادة في اجراء انتخابات حرة ونزيهة، بعيدا عن سطوة السلاح والتزوير ويضمن للشعب حقه في تقرير مصيره بنفسه ودون قيمومة او تدخل".وتابع "سأستمر من موقعي الرسمي داعماً لضمانِ حقوقِ المرأةِ كاملةً"، لافتا الى انه "لا مجال للتراخي او التهاون في محاسبة الفاسدين والمعرقلين لجهود بناء دولة مقتدرة ذات سيادة كاملة ، قادرة على فرض القانون وخدمة المواطنين وتسخير موارد الوطن لهم"./انتهى10

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