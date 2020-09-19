وكيل وزارة الهجرة يزور الطفل الذي ناشد الكاظمي للمطالبة بحماية عائلته في كركوك

2020/09/19 | 14:00 - المصدر: وكالة نينا

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كركوك /نينا/زار وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري عائلة الطفل الذي ناشد رئيس الوزراء يوم امس للمطالبه بحمايته وعائلته من الاستهداف والاغتصاب .وقال مدير هجرة كركوك عمار صباح ان وكيل وزير الهجرة كريم النوري وصل الى مخيم يحياوه شرق كركوك للنازحين التركمان من قضاء تلعفر وزار الطفل المهدد واطلع على أحوال النازحين هناك./انتهى

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