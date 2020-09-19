المالية النيابية : مجلس الوزراء لم يرسل الموازنة العامة 2020 حتى الان

2020/09/19 | 14:00 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكدت اللجنة المالية النيابية ، عدم ارسال مجلس الوزراء الموازنة العامة الاتحادية 2020 حتى الان .وصوّت مجلس الوزراء خلال جلسته الاستثنائية التي عقدها الاثنين الماضي ، على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية / 2020، وإحالته الى مجلس النواب استنادا الى أحكام المادتين ( 61/البند أولا و 80/ البند ثانيا)من الدستور./انتهى5

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