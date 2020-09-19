اختبارات الكشف عن كورونا في روسيا تجاوزت 42 مليونا

2020/09/19 | 14:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة-واع

أعلن في روسيا ، اليوم السبت، أن عدد الاختبارات للكشف عن فايروس كورونا تجاوز 42 مليونا فيما تتجاوز عدد الاصابات اليومية بالفايروس عن 6 الاف اصابة .

ونقلت وكالات الانباء في تقرير لها تابعته واع ،أن "مركز المراقبة وحماية المستهلك الروسي،اكد أن عدد الاختبارات للكشف عن فايروس كورونا في روسيا بلغ 42.4 مليون اختبار منذ بدء تفشي الوباء فيما تجاوزت عدد الاصابات عن 6 آلاف حالة لأول مرة منذ شهرين".

واضاف أن " 239 ألف شخص يخضعون للمراقبة والإشراف الطبي للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا، كوفيد-19"،مؤكدا أنه "تم إجراء 361 ألف اختبار خلال الساعات الـ24 الماضية".

ويبلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا حول العالم 30.5 مليون، وحصد الوباء حتى الآن أرواح أكثر من 950 ألف شخص، أكثر من نصفهم في الولايات المتحدة، حيث سجلت نحو 200 ألف وفاة، والبرازيل أكثر من 135 ألفا، والهند نحو 86 ألفا، والمكسيك أكثر من 72 ألفا.

المصدر: روسيا اليوم

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