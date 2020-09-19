2020/09/19 | 14:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

اكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، السبت، ان مجلس الوزراء لم يرسل الموازنة التي صوت عليها خلال جلسة استثنائية إلى البرلمان حتى الآن.

وقالت اللجنة خلال وثيقة حصل عليها "ناس"، (19 أيلول 2020)، أنها "تؤكد عدم ارسال مجلس الوزراء للموازنة لغاية الآن، وتحث الحكومة للإسراع في ارسالها لغرض التصويت عليها لما فيها من فقرات تخدم شرائح الشعب كافة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: مجلس الوزراء لم يرسل الموازنة إلى البرلمان حتى الآن (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: مجلس الوزراء لم يرسل الموازنة إلى البرلمان حتى الآن (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).