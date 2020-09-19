البريد الأميركي يحذر من اقتراحات ترامب اتجاه “أمازون”: سنفقد إيرادات

2020/09/19 | 14:11 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أطلقت الخدمة البريدية الأميركية USPS تحذيراً من التأثيرات السلبية لاقتراحات الرئيس الأمريكية دونالد ترامب برفع أسعار تسليط الطرود لعملاق التجارة الإلكترونية أمازون.

وقالت في الموجز الداخلي للخدمة البريدية إنها ستفقد إيرادات، إذا اتبعت اقتراحات ترامب.

يسعى الموجز إلى معالجة انتقادات ترامب المتكررة حول ما يقول إنه التأثير السلبي على (USPS) “لكونها مسؤولة عن التوصيل”، من خلال الإشارة إلى أن شركة أمازون هي أكبر عميل لحزم الخدمة البريدية، حيث ساهمت بمبلغ 3.9 مليار دولار من الإيرادات في السنة المالية 2019 و 1.9 مليار دولار أرباح.

وقالت خدمة البريد الأميركية في ملخصها: “لقد أظهرت العلاقات التاريخية مع العملاء باستمرار أن رفع أسعار الخدمة لن يؤدي إلا إلى دفعهم إلى منافسينا”.

في المقارنة، لفتت إلى أن شركة FedEx فيديكس قد ابتعدت عن USPS، في إشارة إلى أن أسعار Parcel Select [الفئة الرئيسية لحزم التجارة الإلكترونية] لم تعد اقتصادية.

كانت قيمة ثروة جيف بيزوس يوم الجمعة، 174.1 مليار دولار، وبالمقارنة، تم إدراج صافي ثروة ترامب و قدرت بـ 2.5 مليار دولار.

تواصل شركة أمازون Amazon اختبار أسطولها الخاص من طائرات التوصيل من دون طيار Prime Air خلال الفترة الحالية، بعد أن حصلت على موافقة من إدارة الطيران الفيدرالية مؤخرًا، ما يسمح للشركة بتوسيع نطاق تسليم الطرود دون تدخل بشري.

يتزامن ذلك مع إنهاء أمازون خلال آب الماضي تعاقداتها مع عديد من شركات التوصيل الصغيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، التي تعمل كجزء من برنامج شريك خدمة التوصيل DSP.

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