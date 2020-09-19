تايسون لا يتناول الخضروات أبداً.. تعرف على السبب

2020/09/19 | 14:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد نجم الملاكمة وبطل العالم السابق، مايك تايسون، أنه لا يتناول الخضروات أبدا، وأنه يعتبرها بمثابة السم، ويعيش فقط على اللحوم في الوقت الحالي، منذ إعلان نيته بالعودة للمنافسات بعمر 54 عاماً، وأنه يشعر بأنه أصبح لائقاً بدنياً للعودة للمنافسات منذ اتباعه نظاماً غذائياً يحتوي فقط على اللحوم.

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن مايك تايسون الذي أعلن عودته للمنافسات في يونيو (حزيران) الماضي قال: “أدركت أن الأشياء المفيدة للآخرين مثل اللفت والخضروات والتوت حقاً سامة بالنسبة لى الآن، وبعدما أقلعت عن تناولها شعرت بتزايد القوة في جسدي، أنا فقط آكل اللحوم الخالية من الدهون، وأشياء برية، وبدأت أشعر بأنني لائق جداً للمنافسات”.

وأضاف: “النظام الغذائي النباتي ساعدني على الإقلاع عن المخدرات، وأتاح لى الفرصة لأعيش حياة صحية، فإننى كنت أتناول جميع المخدرات والكوكايين لدرجة أنني حينها كنت بالكاد أستطيع التنفس”.

وتابع: “ولكن رغم مساعدة هذا النظام الغذائي في منحى حياة صحية إلا أننى توقفت عنه تماماً منذ عام، عندما قررت العودة للمنافسات، لأنني أدركت أن تلك الخضروات بمثابة السم بالنسبة لى فإنها تجعلنى ضعيفاً، وعندما أتناول اللحوم فقط أشعر بأنني أقوى جسمانياً”.

وكان تايسون الذى أعلن تعليق قفازاته في عام 2005، تم تشخيصه على أنه سمين إكلينيكياً في عام 2009، بسبب أكله اللحوم وشرب الكحول بانتظام، وبعد عام تخلى تايسون عن اللحوم لصالح أسلوب حياة نباتي، ليستعيد جسده الصحى من جديد.

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