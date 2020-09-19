وزارة الكهرباء : غدا الأحد صرف رواتب الأجور والعقود

2020/09/19 | 14:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الكهرباء: يوم غد الأحد صرف رواتب الأجور والعقود لغاية شهر اذار الماضي والاشهر المتبقية يتم صرفها بعد تشريع الموازنة”.

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