مكافحة الارهارب يعتقل مدراء فروع المصرف الزراعي في ثلاث محافظات

2020/09/19 | 14:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..افاد مصدر امني، السبت، بان جهاز مكافحة الإرهاب، اعتقل مدراء فروع المصرف الزراعي في ثلاث محافظات.وذكر المصدر في تصريح صحفي ، ان “جهاز مكافحة الإرهاب اعتقل مدراء فروع المصرف الزراعي في الرمادي و الفلوجة و ابوغريب و صلاح الدين”.وأضاف ان “العملية جاءت بعد اعترافات مهمة أدلى بها مدير المصرف المعتقل عادل […]

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