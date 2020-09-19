لجنة الخدمات والاعمار النيابية تبحث مشروع قانون مجلس الاعمار

2020/09/19 | 14:19 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/عقدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، اليوم السبت، اجتماعا لمناقشة فقرات قانون مجلس الاعمار.وذكر بيان للدائرة الاعلامية في مجلس النواب، أن "الاجتماع ناقش مشروع قانون مجلس الاعمار لاضافة التعديلات الاخيرة عليه بعد ان تمت قراءته الاولى، والثانية".واضاف البيان؛ "كما قررت لجنة الخدمات والاعمار النيابية تشكيل لجنة مفتوحة داخل لجنة الخدمات لاستضافة المعنيين والجهات المختصة وذات العلاقة بعنوان القانون اعلاه ووضع اللمسات الاخيرة لاستكماله ورفعه للتصويت عليه ضمن جدول اعمال جلسات المجلس المقبلة".موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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