2020/09/19 | 14:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت إدارة مستشفى البتول التعليمي بمحافظة نينوى، الجهات المعنية الى إيجاد حلول للأزمة الناجمة عن إضراب الأطباء.

ووجهت مديرة المستشفى عاطرة سالم عبد الله، كتابا رسميا الى دائرة صحة المحافظة، أبلغتها فيه بالإضراب الشامل الذي وصفته بالمفتعل، وتأثيراته السلبية على سير العمل وتقديم الخدمات الطبية للمرضى، داعية في الوقت ذاته الى اتخاذ الإجراءات الضرورية بحق الأطباء المضربين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدارة مستشفى بنينوى تصف إضراب الأطباء بالمفتعل وتطالب بإجراءات تجاه المضربين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إدارة مستشفى بنينوى تصف إضراب الأطباء بالمفتعل وتطالب بإجراءات تجاه المضربين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).