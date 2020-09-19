الغارديان: إيران تتعرض لموجة ثالثة من تفشي الوباء

2020/09/19 | 14:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت صحيفة الغارديان ان إيران تتعرض لموجة ثالثة من تفشي فيروس كورونا، حيث تجاوزت عدد الإصابات اليومية ثلاثة آلاف حالة.

وأكدت الصحيفة ان إيران كانت من أوائل الدول التي أصابها الفيروس خارج الصين، وتعرضت لموجة أولى عنيفة حتى كانت من أكثر الدول تضررا حتى حلول أوائل أيار والسيطرة على الوباء، ثم عادت أرقام الإصابات في الارتفاع مرة ثانية في بداية تموز.وكان علي رضا زالي، منسق مكافحة فيروس كورونا في طهران قد أكد ان التوقعات تظهر أن البلاد تتجه نحو الموجة الثالثة من الفيروس، ويبدو أن الموجة ستتشكل في طهران في وقت أبكر بكثير من المحافظات الأخرى.

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