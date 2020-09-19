2020/09/19 | 14:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت صحيفة نيويورك تايمز أن كيفية نقل لقاح كورونا إلى مختلف أنحاء العالم مع الحفاظ عليه في درجة حرارة باردة جدا هي مشكلة كبيرة ستعيق عملية السيطرة على الفيروس حتى بعد تطوير اللقاح.

وأشارت الصحيفة الى ان الاحتفاظ بلقاح كورونا يحتاج الى درجة حرارة تصل إلى ثمانين درجة مئوية تحت الصفر، مبينة أن هذا لن يكون سهلا، مؤكدة أن ذلك سيتطلب تجهيز الطائرات والشاحنات والمستودعات بمجمدات، وتصنيع قوارير زجاجية تتحمل المناخ الجليدي، وصناعة الكثير من الثلج الجاف.ولفت تقرير الصحيفة الى وجود مشكلة أخرى تتعلق بمدى قدرة الصيدليات والمستشفيات على احتواء مجمدات تستطيع توفير درجة حرارة منخفضة جدا تصل إلى ثمانين درجة تحت الصفر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيويورك تايمز: مشكلة كبيرة تعيق نقل اللقاح.. يحتاج إلى 80 درجة تحت الصفر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيويورك تايمز: مشكلة كبيرة تعيق نقل اللقاح.. يحتاج إلى 80 درجة تحت الصفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).