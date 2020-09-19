القبض على ثلاثة متهمين بالابتزاز الالكتروني والسرقة في بغداد

2020/09/19 | 14:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت مكافحة إجرام،اليوم السبت، القبض على متهم بالابتزاز الالكتروني واثنين آخرين بالسرقة.واضافت في بيان أن "مكتب مكافحة إجرام (الدورة) في العاصمة بغداد تمكن من استدراج متهم وإلقاء القبض عليه بالجرم المشهود بعد قيامه بابتزاز إحدى الفتيات من خلال سرقة هاتفها وتهديدها بطلب مبلغ ٤ الآف دولار مقابل عدم نشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٦ ق.ع".واضافت: "من جانب آخر تمكنت قوة من مكتب مكافحة إجرام (الغزالية) من إلقاء القبض على متهم بالسرقة وفق المادة ٤٤٦ ق.ع بعد متابعته ورصد تحركاته، حيث قام بسرقة مبلغ 2000 دولار امريكي مع أجهزة موبايل عدد 2، الى ذلك قامت قوة من مكتب مكافحة إجرام (الكرامة) بإلقاء القبض على متهم آخر بالسرقة بعد قيامه بسرقة مبلغ قيمته 6000 دولار امريكي من أحد الأشخاص شرقي العاصمة وفق المادة ٤٤٢ ق.ع".Mohameed

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