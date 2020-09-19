رسمياً.. تشيلسي يُعير مدافعه إلى الدوري الإيطالي

2020/09/19 | 14:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي تشيلسي المنافس في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عن إعارة أحد مدافعيه إلى بطولة الدوري الإيطالي وتحديدًا عبر بوابة نادي جنوى.وأصدر تشيلسي بيانًا صحفيًا منذ قليل يؤكد من خلاله انتقال ظهيره الأيمن، دافيد زاباكوستا، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط إلى صفوف جنوى.وانضم زاباكوستا البالغ من العمر 28 عامًا إلى تشيلسي في عام 2017، قادمًا من تورينو لكنه لم يشارك كثيرًا في المباريات الرسمية مع تشيلسي.الجدير بالذكر أن دافيد كان معارًا في الموسم الماضي أيضًا بصفوف روما، لكن لسوء الحظ، تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي أجبرته على الغياب عن المباريات.Mohameed

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