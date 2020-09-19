نصيف تؤكد جمع 100 توقيع نيابي لاقرار توصيات لالغاء اتفاقية “خور عبد الله “

2020/09/19 | 14:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

رئاسة الجمهورية والحكومة ورئاسة الوزراء خلصت الى عدة نتائج الملخص منها من خلال التوصيات هو دفع الحكومة الى الغاء اتفاقية خور عبد الله وهناك بند في الاتفاقية يسمح للعراق باشعار الجانب الكويتي خلال ستة اشهر يتم اعلامنا ان البلد متوجه الى الغاء الاتفاقيةهذه التوصيات لم يتم قرائتها في مجلس النواب وحصل تعميم سياسي عليها لانها توصيات تهم الشعب العراقي ليعرف ماذا حصل في ملف قضية خور عبد اللهفي الدورة الحالية تم جمع تواقيع 100 نائب لتفعيل التوصيات وتم التوقيع عليها من قبل النائب الاول لرئيس البرلمان واحالها الى اللجنة القانونية ولجنة الخدمات لاجل اقرار التوصيات ومصادقتها في مجلس النواب لتذهب الى الحكومة وتصبح واجبة التنفيذ100 نائب الموقعين وهناك المزيد من النواب متفاعلين مع القضية لذلك نطالب رئاسة مجلس النواب بعرض التصويت على التوصيات بعد قرائتها في مجلس النواب ووضعها على جدول اعمال جلسات البرلمان لدفعها الى الحكومة باعتبارها اقرارها يكون ملزم للحكومة وفق المادة 59 الفقرة ثنايا من الدستور …………………………..عالية نصيف

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