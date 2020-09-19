نصيف تؤكد جمع 100 توقيع نيابي توصي بالغاء اتفاقية “خور عبد الله “

2020/09/19 | 14:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف اليوم السبت ، جمع 100 توقيع نيابي لاقرار توصيات لالغاء اتفاقية “خور عبد الله ”

وقالت نصيف في مؤتمر صحفي عقدته في مجلس النواب وحضره مراسل “خبر برس” ان” رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء خلصت الى عدة نتائج وملخصها هو دفع الحكومة الى الغاء اتفاقية خور عبد الله وهناك بند في الاتفاقية يسمح للعراق باشعار الجانب الكويتي خلال ستة اشهر يتم اعلامنا ان البلد متوجه الى الغاء الاتفاقية”.

واشار الى ان” هذه التوصيات لم يتم قرائتها في مجلس النواب وحصل تعميم سياسي عليها لانها توصيات تهم الشعب العراقي ليعرف ماذا حصل في ملف قضية خور عبد الله ، مؤكدة ” في الدورة الحالية تم جمع تواقيع 100 نائب لتفعيل التوصيات وتم التوقيع عليها من قبل النائب الاول لرئيس البرلمان واحالها الى اللجنة القانونية ولجنة الخدمات لاجل اقرار التوصيات ومصادقتها في مجلس النواب لتذهب الى الحكومة وتصبح واجبة التنفيذ”.

واضافت ” ان هناك 100 توقيع نيابي وهناك المزيد من النواب متفاعلين مع القضية لذلك نطالب رئاسة مجلس النواب بعرض التصويت على التوصيات بعد قرائتها في مجلس النواب ووضعها على جدول اعمال جلسات البرلمان لدفعها الى الحكومة باعتبارها اقرارها يكون ملزم للحكومة وفق المادة 59 الفقرة ثنايا من الدستور”.

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