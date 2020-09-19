2020/09/19 | 15:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( جدل رواتب الموظفين يعود مجدداً.. نائب: الحكومة لن تستطيع دفع الرواتب إذا لم نوافق على الاقتراض) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( جدل رواتب الموظفين يعود مجدداً.. نائب: الحكومة لن تستطيع دفع الرواتب إذا لم نوافق على الاقتراض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).