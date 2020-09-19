البرلمان يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الحلبوسي

2020/09/19 | 15:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادعقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.وقال مصدر نيابي، لـ(بغداد اليوم)، ان "مجلس النواب عقد جلسته برئاسة الحلبوسي، بحضور 182 نائباً".

وأعلنت رئاسة مجلس النواب في وقت سابق من اليوم، تأجيل انعقاد جلسة اليوم نصف ساعة.وقال مصدر برلماني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "رئاسة البرلمان أعلنت تأجيل انعقاد الجلسة نصف ساعة، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني".ويوم الخميس الماضي، نشر مجلس النواب، جدول أعمال جلسة البرلمان الخامسة من الفصل التشريعي الجديد لليوم السبت، والذي تضمن 10 فقرات.وتضمنت وثيقة صادرة عن الدائرة الإعلامية للبرلمان حصلت عليها (بغداد اليوم)، 10 فقرات، بينها النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض أعضاء مجلس النواب وقراءة ومناقشة عدد من مشاريع القوانين والقوانين.

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