2020/09/19 | 15:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / قدم نواب من كتل مختلفة طلبا رسميا الى رئاسة البرلمان مرفقا بتواقيعهم ، لتنفيذ توصيات اللجنة النيابية الخاصة المكلفة بدراسة اتفاقية خور عبد الله مع الكويت ، وهي لجنة 77 في الدورة السابقة شباط 2018./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة البرلمان تتسلم طلبا رسميا لتنفيذ توصيات اللجنة الخاصة باتفاقية خور عبد الله) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة البرلمان تتسلم طلبا رسميا لتنفيذ توصيات اللجنة الخاصة باتفاقية خور عبد الله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).