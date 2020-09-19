شهد: مباراة الاستقلال مواجهة حسم

2020/09/19 | 15:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد نينا/ أكد مدرب الشرطة عبد الغني شهد أن الفريق سيخوض يوم غد الأحد مواجهة في غاية الصعوبة أمام الاستقلال الإيراني، ضمن الجولة الخامسة لدوري المجموعات بدوري أبطال آسيا،.وقال شهد، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "هذه مواجهة حاسمة بالنسبة لنا، وعلينا أن نفوز بها؛ لتفادي الدخول في دوامة الحسابات والأرقام"، لافتا يجب علينا أن نكون في أفضل وضعية، وأن نلعب بكل قوة من أجل الفوز.واضاف يجب الا نفكر إلا في النقاط الثلاث، ونعرف أهمية المباراة وقوة المنافس، ويجب أن نقاتل من أجل تحقيق ذلك، واللاعبون في جاهزية كبيرة لخوض المواجهة".وتابع: "حسابات المجموعة معقدة، والمقعد الثاني لدور الـ16 بيننا وبين الاستقلال، ولابد من الفوز عليهم، وهذا يحتاج إلى جهد كبير من اللاعبين، وثقتي كبيرة في قدرتهم على تحقيق الغاية، لنكون أول فريق عراقي يصل لهذا الدور"./انتهى

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