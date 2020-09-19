صور من أربيل | لكل قطعة حكاية.. حاجي كريم يعيد رونق

2020/09/19 | 15:02 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعمل حاجي كريم في فن النحت على الخشب منذ أن كان بعمر 25 عاماً - صورة: كوردستان 24

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