العراق يرسل نحو 200 ألف كيس من الطحين إلى لبنان

2020/09/19 | 15:04 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المنافذ إن هذا تعبيرًا عن التضامن الأخوي العربي (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، إرسال مساعدات غذائية بواقع أكثر من 13000 ألف طن من مادة الطحين إلى لبنان عبر منفذ ميناء أم قصر الجنوبي.

وقالت الهيئة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "منفذ ميناء أم قصر الجنوبي في محافظة البصرة أعلن عن استقبال مساعدات غذائية مادة (الطحين) محملة على شاحنات مقدمة من جمهورية العراق إلى دولة لبنان الشقيقة".

وبحسب البيان "تقدر حمولتها (13300) ألف طن حوالي (200) ألف كيس من مادة الطحين لغرض شحنها عبر الميناء لتصل إلى وجهتها الأخيرة، تعبيرًا عن التضامن الأخوي العربي والوقوف مع دولة لبنان في أزمتها الاقتصادية والكارثة الإنسانية التي حلت بهم بعد فاجعة انفجارات ميناء بيروت".

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