البرلمان يُنهي القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية

2020/09/19 | 15:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مجلس النواب العراقي، السبت، اكمال القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا.



وذكر بيان مقتضب تلقى "ناس"، نسخة منه، (19 ايلول 2020)، أن "مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥".

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