إوزة الثلج - ملهم الملائكة

2020/09/19 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ملهم_الملائكة هذه ترجمة أمينة لملحمة صغيرة إبان الحرب العالمية الثانية، كتبها الكاتب البريطاني بول غاليكو، وقد انتجت عنها افلام ودراما اذاعية لمرات عدة.على ساحل مقاطعة "أي****" ينام المستنقع الكبير، واحد من آخر المناطق البرية المتبقية في إنكلترا، ممتداً من قرية جلمبري حتى قرية صيادي المحار ال****ونية العريقة المسماة "ويكلدورث"، وهو منفسح واطئ بعيد المدى تغطيه الحشائش المتراكمة على مروج نصف مغمورة بالماء، ......





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