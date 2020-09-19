يبحث العراق عن تخصيص مالي له.. وزير الصحة الإماراتي يتلقى أول جرعة لقاح صيني ضد كورونا

2020/09/19 | 15:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال العويس “إننا نسعى من خلال تقديم هذا اللقاح لتوفير كافة وسائل الأمان لأبطال خط الدفاع الأول وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم، مؤكدا بأنه يتوافق بشكل كامل وتام مع اللوائح والقوانين التي تسمح بمراجعة أسرع لإجراءات الترخيص، وذلك عقب ظهور نتائج إيجابية للتجارب السريرية التي أجراها القطاع الصحي في الدولة”.

وأوضح وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي أن “اللقاح آمن وفعال وسيساهم في تقليل الخسائر التي تسببت به جائحة كوفيد-19 والحفاظ على الأرواح.”، وفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام”.

وزير الصحة ووقاية المجتمع يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا..



ويؤكد: "نسعى من خلال تقديم هذا اللقاح لتوفير وسائل الأمان لأبطال خط الدفاع الأول وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم"، موضحاً أن اللقاح آمن وفعال وسيساهم في تقليل الخسائر التي تسببت فيها الجائحة#وام pic.twitter.com/7mgRn2ZU1Z

— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) September 19, 2020

وفي وقت سابق، قررت الإمارات استعمال لقاح ضد كورونا لفئات لها اتصال مباشر مع مصابين بالفيروس، وهو من إنتاج شركة الأدوية الصينية “سينوفارم” وقد أخضعته الإمارات لتجارب أظهرت أنه “آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية”.

شاهد أيضاً: شركة صينية تكشف عن موعد طرح “لقاح كورونا” في الأسواق

بدأت الإمارات تجارب على لقاح لفيروس كورونا منتصف شهر تموز/ يوليو الماضي، وهو لقاح أنتجته شركة الأدوية الصينية “سينوفارم”، وجرت التجارب بإشراف دائرة الصحة في أبوظبي ووزارة الصحة الإماراتية.

وكانت لجنة الصحة والبيئة النيابية قد كشفت اليوم السبت عن سعي العراق “الجاد” لتوفير اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا والذي أنتجته شركة سينو فارم وأعلن عنه قبل شهر تقريباً إضافة إلى تفاوضه المستمر مع دول أخرى أنتجت لقاحات.

وقالت مقررة لجنة الصحة والبيئة النيابية إن “العراق سيكون في مقدمة الدول التي ستدخل اللقاح الصيني بعد الموافقات الرسمية”، وهو الأمر الذي تناولته استضافة اللجنة لوزير الصحة حسن التميمي أمس الجمعة، مشيرة إلى “مساع جادة من وزارة الصحة لمفاتحة رئاسة الوزراء من أجل توفير غطاء مالي للتعاقد من أجل هذا اللقاح”.

وأوضحت المقررة أن “اللقاح الصيني استخدم وفق تجارب ودراسة طويلة كون الوباء انطلق من الصين وبعدها روسيا وأميركا”.

من جانبه، نقل عضو آخر في اللجنة عن وزير الصحة خلال اجتماع الجمعة أن وزارة الصحة أكدت أنها تتابع مع الدول المتطورة، التي بدأت بتصنيع لقاح فيروس كورونا، ليكون العراق من أولى الدول التي تستورده” مشيراً إلى “وجود تواصل مع الجانب الروسي وإرسال وفد من الوزارة إلى الصين للاطلاع بشكل مباشر عـلـى معـامل ومصانع تصنيع اللقاحات، وعندما يكون اللقاح معتمداً من قبل منظمة الصحة العالمية سيقوم العراق باستيراده”.

شاهد أيضاً: 28 يوماً تفصل العالم عن ثان لقاح لكورونا… في مرحلته النهائية

وبحسب رئيس شركة الصين الوطنية للصناعات الوطنية “سينو فارم” فأن سعر اللقاح سيكون 140 دولاراً ويعطى في جرعتين كل 28 يوماً، وأن الشركة التي لديها لقاحان قيد التجربة، تمتلك طاقة تصنيع سنـوية تبلغ 220 مليـون جرعة”.

شاهد أيضاً:

الصحة “تبحث باتجاهين”..



اللقاح الصيني ينتظر التخصيص المالي والعراق أول المستوردين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يبحث العراق عن تخصيص مالي له.. وزير الصحة الإماراتي يتلقى أول جرعة لقاح صيني ضد كورونا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يبحث العراق عن تخصيص مالي له.. وزير الصحة الإماراتي يتلقى أول جرعة لقاح صيني ضد كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).