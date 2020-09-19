سجن العمارة المركزي يطلق سراح ( 35 ) نزيل ممن تم شمولهم بقانون العفو الخاص

2020/09/19 | 15:18 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلن سجن العماره المركزي عن اطلاق سراح (35) نزيل ممن تم شمولهم بقانون العفو الخاص.

وقال مدير السجن ( محسن عامر محمد ) ان اطلاق سراح النزلاء جاء بتوجيه من قبل المدير العام لدائرة الاصلاح العراقية العميد الحقوقي( علي نعمه جواد ) على ان يكون اطلاق سراح النزلاء من الاقسام الاصلاحية مباشرة بعد اكمال الاجراءات القانونية الخاصة بهم.

واكد ان” الشعبة القانونية (لجنة الخاصة بالعفو) مستمرة بمتابعة الاجراءات لاطلاق سراح المستحقين وفق الضوابط والاجراءات القانونية .

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