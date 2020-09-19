"كل منهم أخطر من الآخر".. السجن لفرنسي أسس مجموعة على تيليغرام

2020/09/19 | 15:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة الجنايات الخاصة في باريس، الجمعة، بالسجن عامين مع وقف التنفيذ على طالب أسس مجموعة نقاش على تطبيق تلغرام ونجح في استقطاب الفرنسي الذي جند مقاتلين لتنظيم داعش، رشيد قاسم.

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