طريقة مبتكرة تمكنك من تشغيل تطبيقات

2020/09/19 | 15:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} بدأت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية في تشغيل تطبيق "يور فون"، الذي يمكِّن المستخدم لأول مرة من تشغيل التطبيقات الموجودة على هاتفه على حاسبه الشخصي والمحمول.ويعمل التطبيق، بحسب موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، على تشغيل كافة تطبيقات "أندرويد" على الحواسيب العاملة بنظام تشغيل "ويندوز 10".ومن المتوقع أن يصل التطبيق إلى كل مستخدمي نظام "ويندوز 10" خلال الـ48 ساعة المقبلة.بمجرد تثبيت التطبيق، سترى علامة تبويب التطبيقات على اليسار، والقائمة الكاملة لتطبيقات هاتفك الأندرويد على اليمين، وبمجرد النقر فوق أحدهم يمكنك تشغيل التطبيق على حاسبك.تطبيق "يور فون" يعمل فقط على بعض هواتف "سامسونغ" الحديثة ومن ضمنها الهواتف ضمن سلسلة "أيه"، وكذلك هواتف مايكروسوفت الحديثة "سرفس ديو" ذو الشاشتين.Mohameed

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