السيد عمار الحكيم يعزي بوفاة السيد هاشم الهاشمي

2020/09/19 | 15:23 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} عزى رئيس تحالف عراقيون، السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، بوفاة السيد هاشم الهاشمي.





وقال السيد الحكيم في بيان تلقته {الفرات نيوز} إنه "تلقينا بألم واسف بالغين نبأ رحيل العالم الرباني سماحة آية الله السيد هاشم الهاشمي وهو احد كبار تلامذة المرجع الاعلى ومقرر ابحاثه و من مفاخر الحوزة العلمية في النجف الاشرف".

مضيفاً: "وفيما نبتهل الى العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته فإننا نسأله تبارك وتعالى ان يلهم اسرته وذويه ومتعلقيه الصبر والسلوان".

Mohameed

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