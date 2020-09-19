وزير في حكومة عبدالمهدي: يتداولون أنباء عن اعتقالي.. أمارس حياتي ولم أهرب من العراق!

2020/09/19 | 15:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت بعض منصات التواصل الاجتماعي أخباراً كاذبة، تارة حول هروبي من العراق وتارة أخرى حول اعتقالي.

‏أود التأكيد بأنني آمنٌ في بلدي وأمارس حياتي الطبيعية، وعلى تواصل وتعاون مع المؤسسة القضائية لكشف ملابسات الادعاءات التي رُفعت ضدي، كما أكرر شكري لكل المحبين على وقفتهم النبيلة معي.

لؤي الخطيب

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