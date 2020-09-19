2020/09/19 | 15:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- افاد جهاز الامن الوطني، اليوم السبت، بإعتقال ثلاثة عناصر مما يسمى بديوان الجند في محافظة كركوك.وقال الجهاز في بيان، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه: أن “مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك وبناءً على معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية؛ تمكنت من القبض وفق مذكرات قضائية على ثلاثة عناصر من عصابات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الامن الوطني: القبض على ثلاثة عناصر مما يسمى بديوان الجند في كركوك المركز الخبري الوطني.

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