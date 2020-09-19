شرطي في الديوانية يقتل زوجته وابنته رمياً بالرصاص ويسلم نفسه الى الاجهزة الامنية

2020/09/19 | 15:38 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد شرطي في الديوانية يقتل زوجته وابنته رمياً بالرصاص ليقوم بعدها بتسليم نفسه الى الاجهزة الامنية.

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